Santiago reacciona a la decisión de los críticos de regresarlo a La Academia.

Es evidente el progreso de Santiago en La Academia, pues su interpretación de La Camisa Negra la semana pasada hizo que los críticos le dieran una segunda oportunidad.

Isabela cuenta todo lo que pasó con la “relación” que tuvo con Santiago.

Luego de que el alumno quedó eliminado, Lolita Cortés, Horacio Villalobos, Ana Bárbara y Arturo López Gavito decidieron regresarlo a nuestro reality show.

“Yo sinceramente me apego mucho al pensamiento del público. Para mí fue una sorpresa enorme. Yo solo dije: ‘No fue mi culpa’ porque fue algo que les nació en el momento. En ese momento me puse a pensar en todos los que se han ido.... me ha caído durísimo”, dijo a la cabina POV de La Academia.

Luego de que los alumnos de La Academia confesaran que Santiago es el favorito de los críticos, el participante se sintó más presionado: “Fue un momento lindo, pero igual me sentí presionado porque mis compañeros decían que los críticos tenían preferencia por mí".

Santiago se ganó una segunda oportunidad en La Academia

Santiago acepta que La Academia lo ha puesto a prueba en cada una de sus habilidades, así como en detalles de su personalidad: “Ha sido muy denso para mí todo”, dijo.

Y es que el participante ha estado envuelto en la polémica desde las primeras semanas de la competencia, pues basta con recordar su romance con Isabela.

“Isabela se victimizó, hubieron muchos rollos y me sentí muy mal”, contó a Pablo Chagra.

Santiago también vivió un voto de silencio a lo largo de varios días, prueba que fue puesta por Alexander Acha, director de La Academia.

El alumno asegura que fue todo un reto pasar varios días sin hablar hasta conectarse con sus propios pensamientos: “Sí me sirvió, pero me confundió en muchas cosas: haces una introspección enorme en tu personalidad”,contó.

