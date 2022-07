Zunio considera que Isabela no merecía regresar a La Academia.

La Academia vivió una de sus galas más especiales el pasado fin de semana, pues los televidentes fueron testigos del regreso de Zunio, Eduardo e Isabela.

Zunio, Eduardo e Isabela regresan a la casa de La Academia.

En su momento, la salida de Zunio fue una de las más polémicas , pues en poco tiempo se metió en el corazón del público y se convirtió en uno de los favoritos.

“Hubo mucha gente que me respaldó y que estuvo votando. Les agradezco infinitamente con todo mi corazón. Cuando salí la gente quedó shockeada y hubo una revolución en las redes sociales que no me esperaba”, dijo el acuatoriano a la Cabina POV de La Academia.

Fue en la cuenta de TikTok de nuestro reality show, donde Zunio se dijo agradecido por esta nueva oportunidad, revelando que también extrañaba mucho a Andrés, Nelson y Mar.

“Está increíble estar otra vez en La Academia: una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. ¡Vamos con todo!”, declaró a Pablo Chagra.

Te puede interesar: La Academia: Santiago recibe la visita de su novia e Isabela se rompe.

Zunio da su opinión sobre el regreso de Isabela...

Isabela, quien se ha convertido en una de las alumnas más controversiales tras su romance con Santiago, también regresó a La Academia el pasado domingo.

Sin embargo, Zunio considera que Jackie merecía regresar, pues “ella tenía más ganas” que muchos alumnos de nuestro reality show.

“Yo creo que tenía que haber sido Jackie... ella era una de las que confesó que podría quedarse a vivir en la casa y quedarse de largo. Imagínate ese compromiso y esas ganas que tenía de seguir aprendiendo”, dijo Zunio a la Cabina POV.

El participante también se comprometió a dar su mejor esfuerzo, pues considera que Cesia y Mar son de las rivales más fuertes a vencer.

Zunio considera que no tiene ninguna ventaja por haber salido de La Academia unos días, pues por el contrario de las opiniones del público, los alumnos dentro de la casa continúan con sus clases y retroalimentaciones.

También te puede interesar: Santiago habla de los coqueteos con Isabela en La Academia.