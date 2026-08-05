Leticia ayudó económicamente a Rodolfo, pero asegura que también fue engañada

Leticia, madre de Eunice, reveló que brindó apoyo económico a Rodolfo con la intención de ayudar a la pareja. Sin embargo, aseguró que también fue engañada, ya que nunca imaginó que él mantenía una relación con otra mujer mientras recibía su respaldo. La revelación aumentó la tensión, pues Leticia afirmó sentirse decepcionada por la forma en que Rodolfo actuó tanto con ella como con su hija.