Mi hermana crio rateros | Programa del 4 de agosto 2026

Elena asegura que Luis, su hijo, ha seguido los malos pasos de sus sobrinos, hijos de su hermana Rosa, es por eso que pidió apoyo en Acércate a Rocío para hacer ver a Rosa que se ha equivocado como mamá y ha sido un mal ejemplo. Brandon explica que él roba por necesidad, pero los expertos le hacen ver que podría terminar en la cárcel por muchos años. La vuelta da un giro completo en el último momento, pues Elena no quería ayudar a sus sobrinos, sino que quería deshacerse de ellos.