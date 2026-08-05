"¡Gracias a ella abrí los ojos!": Yariza asegura que descubrió la verdad sobre Rodolfo

En Acércate a Rocío, Yariza aseguró que logró descubrir quién era realmente Rodolfo, su actual pareja, después de que la presunta amante de él apareciera para contarle que, supuestamente, ya estaban planeando casarse. La impactante revelación hizo que Yariza cuestionara su relación y afirmara que, gracias a ese inesperado encuentro, pudo abrir los ojos y conocer una verdad que desconocía. ¿Qué ocurrirá cuando ambas versiones salgan a la luz?