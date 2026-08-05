Eunice asegura que estaba enamorada de Rodolfo, pero ahora lo señala como un mentiroso

Eunice confesó que estuvo profundamente enamorada de Rodolfo, motivo por el que decidió confiar plenamente en él. Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo se dio cuenta de que había sido engañada y ahora lo describe como una persona mentirosa y problemática. Tras vivir esta experiencia, afirmó que no volverá a caer en sus promesas y que está decidida a dejar esa etapa atrás para seguir adelante con su vida.