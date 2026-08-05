Rodolfo buscó otra mujer porque no quería trabajar y desató la polémica
Sus declaraciones sorprendieron al admitir las razones que lo llevaron a buscar otra pareja.
Rodolfo aseguró que buscó otra mujer porque no quería trabajar y esperaba que su pareja lo mantuviera económicamente. Según explicó, al no recibir el apoyo que esperaba decidió involucrarse con otra persona, una confesión que provocó un intenso debate y generó reacciones encontradas por la postura que asumió sobre las responsabilidades dentro de una relación.