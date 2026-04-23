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Florentino explota contra Xóchitl: asegura que el dinero la cambió

La herencia desata tensión familiar y fuertes declaraciones salen a la luz.

Florentino no se guardó nada al hablar sobre su hermana Xóchitl, asegurando que siempre fue la más consentida de la familia y que, tras recibir la herencia de su abuelo, su actitud ha cambiado notablemente. Según él, el dinero ha influido en su forma de ser, generando distancia y tensión entre ambos. Sus declaraciones dejan ver un conflicto familiar que podría intensificarse, especialmente cuando los intereses y emociones se mezclan en torno a una herencia.

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