Florentino explota contra Xóchitl: asegura que el dinero la cambió

Florentino no se guardó nada al hablar sobre su hermana Xóchitl, asegurando que siempre fue la más consentida de la familia y que, tras recibir la herencia de su abuelo, su actitud ha cambiado notablemente. Según él, el dinero ha influido en su forma de ser, generando distancia y tensión entre ambos. Sus declaraciones dejan ver un conflicto familiar que podría intensificarse, especialmente cuando los intereses y emociones se mezclan en torno a una herencia.