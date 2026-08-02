MasterChef 24/7 | Carmen emociona con un homenaje a sus hermanas en el reto de eliminación
Los concursantes comenzaron a cocinar el platillo más personal de la temporada, inspirados en las personas que más aman y en los recuerdos que marcaron sus vidas.
Durante el arranque del reto de eliminación, Carmen confesó entre lágrimas que dedicaría su platillo a sus hermanas, la participante explicó que preparará una versión desde cero de los tradicionales macarrones con queso y salchichas que suelen compartir en sus reuniones familiares, un momento que define como “hermanear”.