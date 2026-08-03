MasterChef 24/7 | La degustación del reto de eliminación deja favoritos y participantes en la cuerda floja

La degustación del reto de eliminación dejó sentimientos encontrados entre los participantes. Ixdit presentó unos canelones rellenos de carne de res que recibieron elogios, Carmen también convenció con su homenaje a sus hermanas mediante unos macarrones con queso. En contraste, Daniela recibió críticas por una pasta sobrecocida y una salsa con poca técnica.