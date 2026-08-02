“No sé cuál era la intención": Ixdit rompe en llanto en MasterChef 24/7 tras el mensaje de Emmanuel (VIDEO)

Las emociones se desbordaron en MasterChef 24/7 luego del mensaje que Emmanuel le envió a Ixdit. Entre lágrimas, la concursante no pudo ocultar su confusión y vulnerabilidad al volver al Mundo, expresándole a Michelle: “No sé cuál era la intención”. Ante su evidente quebranto, la cocinera se acercó a consolarla con gran empatía, asegurándole que comprendía perfectamente su tristeza, pues sabía que el verdadero anhelo de Ixdit era recibir noticias y el abrazo virtual de su hijo.