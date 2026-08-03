MasterChef 24/7 | El público salva a Daniela y Jazmín se convierte en la eliminada de hoy 2 de agosto

Tras una complicada deliberación, los jueces reconocieron que los cinco platillos presentaban errores, aunque uno acumuló fallas más importantes. Antes de anunciar la eliminación, Claudia Lizaldi reveló que Daniela fue salvada por las votaciones del público y los Chefs se mostraron molestos por esta decisión, por lo que tuvieron que nombrar a Jazmín como la eliminada de esta noche.