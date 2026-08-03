MasterChef 24/7 | El público salva a Daniela y Jazmín se convierte en la eliminada de hoy 2 de agosto
La decisión final combinó el voto de la audiencia y la deliberación de los chefs, marcando una emotiva despedida en la recta final de la competencia.
Tras una complicada deliberación, los jueces reconocieron que los cinco platillos presentaban errores, aunque uno acumuló fallas más importantes. Antes de anunciar la eliminación, Claudia Lizaldi reveló que Daniela fue salvada por las votaciones del público y los Chefs se mostraron molestos por esta decisión, por lo que tuvieron que nombrar a Jazmín como la eliminada de esta noche.