“Mi sobrino es un buleador” | Programa Completo del 6 de mayo 2026

Isabel decidió denunciar a su sobrino Ísai al considerar que sus conductas y niveles de abuso han sobrepasado todos los límites. Isabel aseguró que busca que el joven cambie su actitud y reciba una mejor dirección en su vida por parte de su madre, antes de que las consecuencias sean mayores. La situación resulta aún más delicada debido a que Isabel perdió a su hijo a causa del bullying, por lo que este tema representa una herida profundamente sensible para ella y su familia.