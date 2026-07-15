¡Ana está de acuerdo en que sus sobrinas rechacen a su verdadera madre!

Ana, la hija de Magda, asegura que su mamá hizo lo correcto al registrar a sus sobrinas como si fueran sus hijas, pues la hermana de Ana era una chamaca que no sabía las consecuencias de tener relaciones sexuales. Ahora, la hermana de Ana se queja de que sus hijas la rechazan, pero ¿qué esperaba? Para Ana, su mamá es más madre de sus sobrinas sin haberlas parido. Ana se enterará de que sus estudios los pagó su hermana Blanca y no su mamá, como ella cree.