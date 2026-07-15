¡Marlene no reconoce a su verdadera madre, pero sí le exige que le dé dinero!
Marlene no reconoce a Blanca como su mamá, pero sí le exigió veinte mil pesos para pagar la fiesta de su boda. ¿Al menos debería llamarle ‘madre’?
Marlene, la hija mayor de Blanca, entra a la clínica de emociones y revela que está muy molesta porque siente que están atacando a su abuela, quien la crio. Entre otras cosas, Marlene cuenta cómo se enteró que Blanca es su verdadera madre y con qué valor decidió pedirle dinero para su boda. Para la abuela de Marlene, sí es obligación de Blanca darle dinero a Marlene para su vida. ¿Aunque Marlene no llama ‘mamá' a Blanca, debería pedirle dinero?