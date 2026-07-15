¡Se derrumba la mentira! Diana se da cuenta de la mala influencia de su abuela

Diana, la hija menor de Blanca, revela que al principio estaba muy molesta con su mamá, pero ahora que ha escuchado lo que se ha dicho en la clínica de emociones, se da cuenta de que su abuela les envenenó la mente y el alma todo el tiempo. Ahora que Diana se da cuenta de las tragedias que ha pasado Blanca, su madre, ¿podrá reflexionar y acercarse a ella?