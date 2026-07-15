¡Blanca se embarazó a los 16 y decepcionó a sus papás!

Blanca revela que su mamá siempre controló su vida al grado de quitarle el derecho de ser madre; asegura que, aunque trató de darle todo a sus hijas, su mamá se encargó de ponerlas en su contra. Blanca dio a luz cuando tenía 16 años de edad y su vida cambió por completo. En aquellos días, su mamá y los papás de su pareja decidieron por ellos y los obligaron a vivir juntos, hasta que Blanca se separó de él por infiel.