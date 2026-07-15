¡Es una débil sin carácter! Magda educó a sus nietas porque su hija no iba a poder con ellas

La hija de Magda siempre ha sido una mujer débil y sin carácter y, Magda no la iba a dejar sola con dos niñas, pues no iba a poder con ellas. Sin embargo, Blanca no le agradece por haber dejado su vida para cuidar de sus hijas y ahora ellas, gracias a Magda, son mujeres fuertes de carácter, no débiles como Blanca. Para Magda su hija es una malagradecida, pero ¿Magda hizo daño a sus nietas al no darle el lugar a Blanca como mamá de ellas?