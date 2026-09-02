¡Que no duden de su sobrina! Andrés quiere que su hermana termine con su novio acosador
Andrés le exige a su hermana que termine con su novio porque su sobrina dice que es un acosador, pero no le quieren creer y él pondrá un alto.
Andrés, el hermano de Yazmín, no puede creer que su hermana salga con el acosador de su sobrina. La hermana de Andrés está muy enamorada para entender el tipo de novio que tiene, pero él advierte que le pondrá un alto. Además, Andrés le exige a su hermana que termine con su novio, pues no deberían dudar de la palabra de su sobrina. ¿Realmente la hermana de Andrés se atrevió a meter a un acosador a su casa?