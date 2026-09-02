¡Empatía! Brenda exige que le crean a su amiga las acusaciones de acoso que hace
Brenda asegura que su amiga Alexia sí ha sido acosada por el novio de su mamá y exige que tengan empatía por ella y le crean. ¿Quién miente en la historia?
Brenda, amiga de Alexia, confiesa todo lo que Alexia le ha contado sobre los supuestos abusos que ha sufrido de parte del novio de su mamá. Brenda trabaja con Alexia y su mamá y está preocupada porque no le creen a Alexia y pide empatía por ella. ¿Realmente Alexia está siendo acosada? ¿Brenda ha visto estas conductas impropias del novio de la mamá de Alexia?