¡Empatía! Brenda exige que le crean a su amiga las acusaciones de acoso que hace

Brenda, amiga de Alexia, confiesa todo lo que Alexia le ha contado sobre los supuestos abusos que ha sufrido de parte del novio de su mamá. Brenda trabaja con Alexia y su mamá y está preocupada porque no le creen a Alexia y pide empatía por ella. ¿Realmente Alexia está siendo acosada? ¿Brenda ha visto estas conductas impropias del novio de la mamá de Alexia?