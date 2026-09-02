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¡Que no sea inmadura! Yazmín dice que su hija le tiene envidia de su nueva pareja

Yazmín trabaja con su hija y ahí conoció a su nueva pareja, quien según la hija de Yazmín, es un acosador. ¿Serán celos, envidia o la quiere proteger?

Yazmín asegura que su hija le tiene envidia, pues dice que el hombre que la hace feliz es un acosador; la hija de Yazmín no mide las consecuencias de acusar a un hombre de acoso nada más por berrinche. Yazmín ha tenido que criar sola a su hija porque su papá las abandonó, pero los dolores de cabeza con su hija comenzaron cuando comenzaron a trabajar juntas y Yazmín inició una nueva relación.

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