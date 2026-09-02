¡Que no sea inmadura! Yazmín dice que su hija le tiene envidia de su nueva pareja

Yazmín asegura que su hija le tiene envidia, pues dice que el hombre que la hace feliz es un acosador; la hija de Yazmín no mide las consecuencias de acusar a un hombre de acoso nada más por berrinche. Yazmín ha tenido que criar sola a su hija porque su papá las abandonó, pero los dolores de cabeza con su hija comenzaron cuando comenzaron a trabajar juntas y Yazmín inició una nueva relación.