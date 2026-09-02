¡Por pasadito de listo! Alexia asegura que su mamá anda con un acosador

Alexia, hija de Yazmín, le advierte a su mamá que está saliendo con un acosador y le advierte que alguien le pondrá un alto por pasadito de listo. Alexia asegura que no quiere discutir con su mamá, sólo le avisa lo que sucede para cuidarla. Alexia tiene mucho miedo de que algo le pase a ella o a su mamá y cuenta con detalles cómo se ha sentido acosada por la pareja de su mamá.