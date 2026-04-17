¡Es un zángano! La mamá y la expareja de Ángel lo tunden por vicioso y desobligado

Ángel no se explica cómo la mamá de su hijo se lo llevó para, supuestamente, recuperar el tiempo a su lado. Además, asegura que quien pasa más tiempo con su hijo es la pareja de Sol, quien se la pasa sembrándole ideas malas. Ahora, Ángel le pide a su mamá que no se preocupe por su nieto, pues lo que le pase, será responsabilidad de Sol. Ángel asegura que siempre ha estado al pendiente de su hijo, pero confiesa que su mamá se hacía cargo. Además, la mamá de Ángel lo acusa de gastar su dinero en alcohol y mujeres, mientras que Sol arremete contra Ángel por sus vicios. Sin embargo, este enredo no es el mayor problema de Ángel y su hijo.