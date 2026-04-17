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¡Se largó y se olvidó de su hijo! María acusa a su exnuera de abandonar a su nieto

María asegura que su nieto es un libertino por culpa de su mamá, quien fue sorprendida besando a otro hombre durante una fiesta y eso destruyó su relación.

A la exnuera de María nunca le importó su hijo; se largó y ella se hizo cargo de él. María la responzabiliza del libertinaje de su nieto y advierte que si algo le pasa, su exnuera será la única culpable. María revela que cuida a su nieto desde que él tenía dos años, pues su hijo se separó de Sol al sorprenderla besando a otro hombre. Sol desapareció y después de varios años volvió y toda la situación comenzó a complicarse.

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