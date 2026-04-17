Se lo llevó para enviciarlo | Programa del 17 de abril 2026 de Acércate a Rocío

María asegura que su nieto se entregó al libertinaje y al vicio por culpa de Sol, su exnuera. Por su parte, Sol acusa a su suegra de lavarle el cerebro para que no la quiera. Ángel, padre de Gael, nunca supo educarlo ni hacerse cargo de él y, por el contrario, Alberto, quien es pareja actual de Sol, sí se ha ocupado de él. Lamentablemente, Alberto ha tratado de hacer ‘hombrecito’ a Gael llevándolo con trabajadoras sexuales y obligándolo a tomar. Y lo peor... Gael quiere ser como Alberto, quien sólo terminó la secundaria. ¿Tendrá arreglo el rumbo de Gael?