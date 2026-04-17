¡Con la secundaria, basta! Gael quiere ser como su padrastro, quien lo induce al vicio

Gael, hijo de Sol y Ángel, asegura que Alberto, quien lo ha obligado a ser hombrecito, es su padre y un ejemplo a seguir. Incluso, Gael cree que terminar la secundaria es suficiente, pues quiere ser como Alberto. Entre otras cosas, revela que no le gustaba vivir con su abuela porque no lo dejaba salir ni hacer nada. Alberto reconoce que a sus propios hijos no los llevaría a los lugares que sí ha llevado a Gael. Entonces, ¿por qué lo hizo con Gael?