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Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Plan Rojo! Apuntan a Katia mientras Azules disfrutan de la comodidad

Estrategia, tensión… y un objetivo claro dentro de la novena temporada de Exatlón México

La tensión crece en Exatlón México: Mientras los Azules celebran otra noche en la Villa 360, los Rojos analizan su situación. Humberto lidera una retroalimentación donde surge una estrategia clave: presionar a Katia, señalando que sus derrotas afectan la dinámica del equipo, especialmente por su relación con Leo.

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