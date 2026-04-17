Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Plan Rojo! Apuntan a Katia mientras Azules disfrutan de la comodidad
Estrategia, tensión… y un objetivo claro dentro de la novena temporada de Exatlón México
La tensión crece en Exatlón México: Mientras los Azules celebran otra noche en la Villa 360, los Rojos analizan su situación. Humberto lidera una retroalimentación donde surge una estrategia clave: presionar a Katia, señalando que sus derrotas afectan la dinámica del equipo, especialmente por su relación con Leo.