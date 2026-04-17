¡Que se haga hombrecito! Alberto obliga a su hijastro a que se meta con mujeres y a que beba alcohol

Alberto, la nueva pareja de Sol, se presenta en la clínica de emociones muy molesto, pues no ven con buenos ojos el hecho de que él lleve al hijo de Sol a hacerse ‘hombrecito’ con mujeres y a beber alcohol. Sin embargo, Alberto sostiene que Gael, el hijo de Sol, estará mejor con él y con Sol, en lugar de que él viva con su abuela. Lo que no sabe Alberto es que ahora podría enfrentar problemas legales por inducir a su hijastro a los vicios.