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¿Le lavaron el cerebro? Sol acusa a su suegra de influenciar a su hijo

Sol tuvo que alejarse de su hijo al separarse de su pareja, pero ahora que volvió, asegura que su suegra le lavó el cerebro para que no quisiera a Sol.

Sol asegura que su suegra tuvo la oportunidad de hacer de su hijo un hombre de carácter y no lo supo hacer. Ahora, Sol no le permitirá que le diga cómo cuidar a su hijo. Para Sol, su suegra se toma atribuciones que no le corresponden y le está lavando el cerebro para que regrese con ella. Aunque Sol desapareció tres años, niega haber abandonado a su hijo. Ahora que Sol regresó, su hijo está resentido con ella y no entiende que se alejó de él porque la corrió su papá. María revela que durante mucho tiempo le escondió la verdad a su nieto para protegerlo.

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