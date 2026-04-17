¿Le lavaron el cerebro? Sol acusa a su suegra de influenciar a su hijo

Sol asegura que su suegra tuvo la oportunidad de hacer de su hijo un hombre de carácter y no lo supo hacer. Ahora, Sol no le permitirá que le diga cómo cuidar a su hijo. Para Sol, su suegra se toma atribuciones que no le corresponden y le está lavando el cerebro para que regrese con ella. Aunque Sol desapareció tres años, niega haber abandonado a su hijo. Ahora que Sol regresó, su hijo está resentido con ella y no entiende que se alejó de él porque la corrió su papá. María revela que durante mucho tiempo le escondió la verdad a su nieto para protegerlo.