¡Inaceptable! A Bryan le pagan por sacarle dinero a Leticia y a Roxana

Bryan, ligue de Leticia y Roxana, llega a la clínica de emociones y cuenta su verdad: Sonia le pasó los datos del chat para que se ligara a su mamá y a la amiga de su mamá y les sacara dinero. De todo el dinero que Bryan les ha sacado a Leticia y a Roxana, Sonia se ha llevado la mitad. ¡Ahora Sonia podría enfrentar severos problemas legales!