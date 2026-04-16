¿Por qué Cecilia sería responsable del alcoholismo de su hija?

Cecilia, mamá de Sharon, advierte que no dejará que su nieta corra peligro con una madre alcohólica y advierte que su hija Sharon podría perder todo si sigue bebiendo. Cecilia le pide a Sharon que entiende que tiene un problema con la bebida. Cuando Sharon comenzó a beber, Cecilia lo permitió al no estar al pendiente de ella, pero Cecilia niega tener la responsabilidad. Cecilia revela que Sharon siguió el mal ejemplo de su papá. Por su parte, Sharon pide que le reconozcan lo que ha hecho bien.