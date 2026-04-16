¡No quiere volver a verla! Patricia despide sin contemplaciones a Sharon por alcohólica
Patricia despide a Sharon por consumir alcohol en horas de trabajo y por importantes fallas en la estética. ¿Sharon entenderá que necesita ayuda?
Patricia, la dueña de la estética donde trabaja Sharon, se presenta muy molesta en la clínica de emociones para dejarla sin trabajo por el consumo de alcohol dentro del negocio, además de los malos trabajos que ha hecho en la estética. ¿Patricia debería darle una oportunidad más a Sharon?