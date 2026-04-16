Dylan está cansado de cargar con una mujer alcohólica y le pide a Sharon que entienda, pues por sus acciones, lo puede perder y también a su hija. Dylan es pareja de Sharon desde hace dos años y asegura que fue amor a primera vista; después de un año de relación, decidieron tener hijos. Al principio de su relación, Dylan no tenía problema con la manera de beber de Sharon, pero ahora viven en un infierno. ¿Qué podría hacer Dylan para cambiar su situación?