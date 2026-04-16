Ni para trabajar deja de tomar | Programa del 16 de abril 2026 de Acércate a Rocío

Dylan está preocupado por la manera en la que toma su pareja, quien bebe dos litros diarios de alcohol y niega tener un problema. La compañera de trabajo de Sharon no encubrirá más su alcoholismo y la mamá de Sharon también trata de hacerla entrar en razón. Una visita en La Clínica de Emociones podría perjudicar directamente a Sharon. ¿Logrará entender que tiene una enfermedad?