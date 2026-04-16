uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Que entienda las consecuencias! La compañera de Mariana bebe en el trabajo y no está dispuesta a permitirlo más

Mariana no está dispuesta a seguir encubriendo a Sharon y no permitirá que siga bebiendo en el trabajo. ¿Hace bien al ponerle un alto o debe respetarla?

Mariana no piensa seguir siendo la tapadera de Sharon, pues no está bien lo que hace: o deja de tomar en el trabajo o hará que la despidan. Ojalá que sin trabajo entienda las consecuencias de sus actos y que es una alcohólica, asegura Mariana. Sharon y Mariana se conocen desde hace cinco meses y siempre la ha encubierto, pero no puede más. Aunque Sharon cree que cuida a su hija, Rocío le hace ver que está fallando como madre. ¿Mariana tenía que ponerle un alto a Sharon o debía respetar sus decisiones?

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo