¡Que entienda las consecuencias! La compañera de Mariana bebe en el trabajo y no está dispuesta a permitirlo más

Mariana no piensa seguir siendo la tapadera de Sharon, pues no está bien lo que hace: o deja de tomar en el trabajo o hará que la despidan. Ojalá que sin trabajo entienda las consecuencias de sus actos y que es una alcohólica, asegura Mariana. Sharon y Mariana se conocen desde hace cinco meses y siempre la ha encubierto, pero no puede más. Aunque Sharon cree que cuida a su hija, Rocío le hace ver que está fallando como madre. ¿Mariana tenía que ponerle un alto a Sharon o debía respetar sus decisiones?