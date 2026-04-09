¡Que se lleve a su madre muy lejos! Cristina quiere que su hermano cuide a su mamá
Cristina no piensa seguir cuidando a su mamá porque ahora le toca a su hermano y pide que ya la dejen en paz. ¿Por qué podría tener problemas con la ley?
Cristina ya cargó con la responsabilidad de cuidar a su madre por muchos años y ahora le toca a su hermano. A Cristina no le importa quién la la cuide; lo que sí quiere es que la dejen en paz, pues no piensa regresar a su mamá con ella. Cabe mencionar que Cristina podría enfrentar problemas con la ley por tomar decisiones polémicas.