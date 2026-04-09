uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Que se lleve a su madre muy lejos! Cristina quiere que su hermano cuide a su mamá

Cristina no piensa seguir cuidando a su mamá porque ahora le toca a su hermano y pide que ya la dejen en paz. ¿Por qué podría tener problemas con la ley?

Cristina ya cargó con la responsabilidad de cuidar a su madre por muchos años y ahora le toca a su hermano. A Cristina no le importa quién la la cuide; lo que sí quiere es que la dejen en paz, pues no piensa regresar a su mamá con ella. Cabe mencionar que Cristina podría enfrentar problemas con la ley por tomar decisiones polémicas.

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo