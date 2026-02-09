¡David se avergüenza de la cuestionable vida que lleva su mamá!
David revela que, por la vida que lleva su madre Virginia, él ha vivido en cinco casas diferentes. ¿Debería aprobar la nueva relación de su mamá?
David, hijo de Virginia, revela que le da vergüenza que ella sea su madre. Él, al igual que el entorno de Virginia y Daniel, padrino de bautizo de Daniel, condena su romance. Daniel cuenta que, por las conductas de su mamá, él ha vivido en cinco casas diferentes. Aunque David, María y Fernanda, tratan de hacerlos entrar en razón, Daniel y Virginia no logran entender las consecuencias de su romance. ¿Hasta dónde llegarán con su relación?