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¡Le quitaron su negocio y al hombre que le gusta! Diana está acongojada y molesta con su supuesta amiga

Durante la pandemia, Diana perdió su empleo y puso un negocio de comida corrida; todo iba bien hasta que una mujer le quitó su fonda y al hombre que le gusta.

Diana está muy acongojada, pues revela que una mujer se hizo pasar por su amiga y le quitó su negocio y al hombre que le gusta; según Diana, fue capaz de meterse en su cocina para aprenderle todo. Todo comenzó cuando Diana pierde su trabajo durante la pandemia y pone un negocio de comida corrida.

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