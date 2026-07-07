¡Le quitaron su negocio y al hombre que le gusta! Diana está acongojada y molesta con su supuesta amiga
Durante la pandemia, Diana perdió su empleo y puso un negocio de comida corrida; todo iba bien hasta que una mujer le quitó su fonda y al hombre que le gusta.
Diana está muy acongojada, pues revela que una mujer se hizo pasar por su amiga y le quitó su negocio y al hombre que le gusta; según Diana, fue capaz de meterse en su cocina para aprenderle todo. Todo comenzó cuando Diana pierde su trabajo durante la pandemia y pone un negocio de comida corrida.