¡Se enfermaba con su comida! Rafael revela por qué dejó de comer en la fonda de Diana
Además de confesar que dejó de ir a la fonda de Diana porque se enfermaba mucho, revela que Diana está molesta porque él y Esperanza se enamoraron.
Rafael confiesa que dejó de comer en la fonda de Diana porque se enfermaba mucho y cuenta que le puso su negocio a Esperanza porque ella guisa muy rico. Además, Rafael asegura que lo que le duele a Diana es que él y Esperanza se enamoraron. ¿Rafael sabía de los sentimientos de Diana hacia él?