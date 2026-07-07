uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Se enfermaba con su comida! Rafael revela por qué dejó de comer en la fonda de Diana

Además de confesar que dejó de ir a la fonda de Diana porque se enfermaba mucho, revela que Diana está molesta porque él y Esperanza se enamoraron.

Rafael confiesa que dejó de comer en la fonda de Diana porque se enfermaba mucho y cuenta que le puso su negocio a Esperanza porque ella guisa muy rico. Además, Rafael asegura que lo que le duele a Diana es que él y Esperanza se enamoraron. ¿Rafael sabía de los sentimientos de Diana hacia él?

Videos