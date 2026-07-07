¡Le saca ‘hasta la risa’! Pamela acusa a Esperanza de aprovecharse de su papá
Desde que el papá de Pamela anda con Esperanza, él ya no le permite visitarlo; Rafael asegura que sólo quiere privacidad. ¿Esperanza será buena para Rafael?
Pamela entra a la clínica de emociones muy molesta y preocupada para explicar que Esperanza se está aprovechando de Rafael, su papá, pues les está sacando ‘hasta la risa’. Pamela asegura que desde que su papá anda con Esperanza, él no quiere que lo vaya a ver; Rafael sólo pide un poco de privacidad.