¡La vecina de Eduardo lo acusa de violento, pero él asegura que sólo inventa chismes!

Eduardo, novio de Valeria, entra a la clínica de emociones y revela que no se lleva bien con sus papás; además, su suegra decide correrlo de su casa por haberla humillado. Eduardo niega haber violentado a Wendy, pero todo está en su contra. Por otro lado, arremete contra Martha, la vecina de Wendy quien la defiende; asegura que es una metiche que sólo inventa chismes. Rocío y sus especialistas tratarán de hacerlo entrar en razón. ¿Lo lograrán?