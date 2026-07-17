¡La vecina de Eduardo lo acusa de violento, pero él asegura que sólo inventa chismes!
¡Todo por la vecina chismosa! Eduardo vive con su pareja en casa de su suegra, pero después de varios malos tratos, Wendy decide correrlo de su casa.
Eduardo, novio de Valeria, entra a la clínica de emociones y revela que no se lleva bien con sus papás; además, su suegra decide correrlo de su casa por haberla humillado. Eduardo niega haber violentado a Wendy, pero todo está en su contra. Por otro lado, arremete contra Martha, la vecina de Wendy quien la defiende; asegura que es una metiche que sólo inventa chismes. Rocío y sus especialistas tratarán de hacerlo entrar en razón. ¿Lo lograrán?