¿La vida sigue? La pareja de Valeria humilló a su mamá, pero no lo quieren dejar atrás

La vecina de Valeria no tiene nada más qué hacer que preocuparse por los problemas de casa de Valeria. ¿Por qué no la deja en paz y se ocupa de su propia familia? Asegura que ella y su pareja ya le pidieron perdón a su mamá por los insultos, pero no entiende qué más quiere la vecina. Además, Valeria revela que su mamá es una metiche y que su pareja sólo se defendió de ella. ¿Qué más explicaciones quiere la vecina? Valeria acepta que su pareja humilló a su mamá, pero sólo fue eso; la vida sigue.