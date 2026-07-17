¡Su galán es un patán! La vecina de Martha le permite a su pareja faltarle al respeto a su suegra

Martha no entiende cómo Valeria permite que humillen e insulten a su madre cuando ella merece todo el respeto del mundo. Asegura que Valeria podrá estar muy enamorada, pero tiene que aprender a poner límites al patán que trae de galán. Para Martha, Valeria debería estar muy ofendida por lo que su novio le dijo a su madre, pero ni coraje le da. Martha ha sido vecina de Wendy y su hija Valeria desde hace muchos años y ha sido testigo de varias desgracias que Wendy ha pasado. ¿Será buena vecina o se estará metiendo de más en la vida de Valeria y Wendy?