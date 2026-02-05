¡Lo enamoraron y lo estafaron! Eduardo salió con una casada que sólo le sacó miles de pesos

Eduardo tiene su propia empresa y trabaja desde casa. Detalla que conoció a Mónica en una aplicación de citas y, luego de conocerse en persona, comenzaron a salir. Según Eduardo, Mónica le habló de sus hijos y le avisó que seguía casada, pero le prometió que iba a dejar a su marido. Eduardo cuenta cómo se fue enamorando de Mónica al grado que le sacó dinero para un departamento donde viviría con sus hijos, pero todo fue una mentira. Sin embargo, a Eduardo le duele más que su relación no funcionara que el dinero que le estafó.