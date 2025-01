Acércate a Rocío: Resumen sobre el embarazo adolescente

En la clínica de emociones de Rocío Sánchez Azuara, la abogada Irma Juárez compartió algunos consejos y puntos de vista sobre un caso muy particular en el que intervienen dinámicas de familia y embarazos en menores de edad. Estas fueron sus intervenciones en Acércate a Rocío.

¿Es obligación de los hermanos mayores cuidar a los hermanos menores?

La bogada Irma Juárez explicó en Acércate a Rocío que, aunque los hijos mayores pueden apoyar en el cuidado de los hijos menores, no debe entenderse como una obligación. Por ejemplo, en casos particulares donde condicionan necesidades básicas como comer ( en un supuesto como “si no cuidas a tus hermanos, no te ganas tus alimentos"), los favores se vuelven una carga para los hijos. Así lo explica en el siguiente video.

¿El progenitor puede perder la patria potestad?

Todas las normas mexicanas están inclinadas a ver el tema del interés superior del menor; en ese sentido, evaluarán cuál de las dos personas (progenitor o padrastro) es la que le está dando un mejor desarrollo al adolescente y a esa persona le dará el mayor beneficio. El progenitor no podría recibir beneficios que no se ha ganado. Así lo explicó Irma Juárez en el siguiente video de Acércate a Rocío.

¿Qué pasa cuando una menor se embaraza?

Cuando una menor de edad se convierte en madre, pierde el derecho de exigirle alimentos a sus padres. De tal suerte que se vuelve proveedora de ella misma y de su hijo. Ahí radica la importancia de la paternidad responsable. Un menor de edad que recibía manutención de su padre, podría perderlo; el monto de la manutención se habría calculado para la crianza de el menor, no así para formar una nueva familia. Irma Juárez lo detalla en el siguiente video.

Es de vital importancia acercarse a los especialistas como abogados y psicólogos para tratar temas de dinámicas de familia y así lograr el adecuado funcionamiento de la misma. Cabe mencionar que el respeto, la tolerancia y la comunicación, son pilares fundamentales en los núcleos familiares.