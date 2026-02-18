"¡Lo van a refundir en el bote!”, Gloria acusa a su ex de violento, pero... ¿por qué no lo ha denunciado?

Gloria acusa a su exnovio de haberla golpeado en un ataque de ira y él dice que no es cierto; advierte que es un poco hombre que no acepta lo que hizo y por eso se las va a pagar. Gloria asegura que lo va a denunciar y lo van a “refundir en el bote” por cobarde. Gloria detalla paso a paso un episodio violento que vivió con Samuel, su exnovio, y dice que él fue un infiel y que vivió muy malos ratos con él. Mientras Gloria cuenta cómo reaccionaron ante una sospecha de embarazo, confiesa que cuando se peleaba con Samuel, se iba con otro... quien sí sabe ser un hombre.