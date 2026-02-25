¿Obsesión o realidad? Guadalupe acusa a su ex de infiel y de no procurar a sus hijas

Guadalupe no entiende cómo Juan le pone más atención a las hijas de su amante que a sus propias hijas. Si su hija Alondra lo busca, es porque realmente está muy apegada a él y advierte que, si algo le pasa a su hija, el único culpable será Juan. Guadalupe revela que su hija ha intentado quitarse la vida en dos ocasiones y detalla cómo fue que se separó de Juan. Según Guadalupe, Juan le fue infiel con Mariana, su actual pareja; sin embargo, Rocío le aclara que fue Juan quien se cansó de ella. ¿Qué orilló a Juan a dejar a Guadalupe?