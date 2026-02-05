¿Sólo un amigo? Guillermo revela que le daba dinero a Mónica porque eran amantes

Según Mónica, Guillermo sólo es un buen amigo que eventualmente le da dinero porque supuestamente no le alcanza. Guillermo cuenta su verdad y revela que es empresario y que conoció a Mónica en una aplicación de citas. Después de confesar que Mónica ha sido su amante y asegurar que es una defraudadora, Edgar pierde los estribos y cambia de opinión: se quiere separar de Mónica.