¡Es una estafadora! Ingrid desenmascara a Mónica, quien suele aceptar regalos por compañía

Ingrid, la amiga de Mónica, se presenta en la clínica de emociones y cuenta que es estilista, pero niega haberle dado clases a Mónica. Ingrid está dispuesta a decir toda la verdad sobre Mónica, pues ya está cansada de las estafas que hace Mónica. Asegura que lo de Eduardo no es una situación aislada, pues Mónica ha buscado vivir otras experiencias estando casada. Incluso, Ingrid expone el tema de Guillermo, pero Mónica niega tener una relación con él, aunque sí le acepta regalos de miles de pesos a cambio de compartir momentos.