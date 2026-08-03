Jonathan descubre que él y su hijo comparten a la misma novia; así la enfrentaron

Jonathan y Rigoberto, padre e hijo, no solo comparten a la misma novia, Vanessa, sino que también le dan dinero, pues ella se ha hecho la víctima por supuestos problemas familiares para que ellos la apoyen económicamente. El equipo de Acércate a Rocío se ha comunicado con la mamá de Vanessa y nos reveló que no tienen problemas familiares, siempre le mandan mensualidad para la universidad y gastos extras.